1 Bei den vergangenen beiden Aufeinandertreffen mit dem FC Erzgebirge Aue ging der VfB Stuttgart klar als Sieger vom Platz. Foto: Pressefoto Baumann

Unser Spieltagsblog begleitet die VfB-Auswärtspartie am 4. Spieltag in Liga zwei gegen den FC Erzgebirge Aue – und begann mit der VfB-Pressekonferenz an diesem Mittwoch.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart reist an diesem Freitagabend zum FC Erzgebirge Aue. Die Veilchen starteten solide in die neue Saison. Sie sicherten sich sechs Punkte aus drei Duellen, verloren aber das vergangene Spiel gegen Arminia Bielefeld (1:3). Am Montag wurde dann überraschend Trainer Daniel Meyer beurlaubt, als Interimscoach wird Co-Trainer Marc Hensel einspringen.

• Aue-Trainer Daniel Meyer „vorerst“ beurlaubt

• Co-Trainer Marc Hensel übernimmt als Interimscoach

• Bilanz gegen Aue: zwei Spiele, zwei Siege, 7:0 Tore für den VfB

Ohne Niederlage ist der VfB Stuttgart in die Zweitligasaison gestartet und will nach dem knappen 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli die Serie nun auch im Erzgebirgsstadion (18.30 Uhr/ Liveticker) fortsetzen. Auch im Pokal ist die Truppe von Trainer Tim Walter weiter.

Wir begleiten die VfB-Partie wie immer mit einem multimedialen Spieltagsblog. Infos, Wissenswertes, Videos, Bilder, Einschätzungen und die Trends aus den sozialen Netzwerken – hier verpassen Sie nichts.