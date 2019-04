7 Nach dem Spiel gegen Nürnberg bleiben dem VfB noch sechs Ligaspiele. Foto: Baumann

Dem VfB Stuttgart bleiben nur noch sechs Spieltage im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Wir zeigen die restlichen Gegner in dieser Saison.

Stuttgart - Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg bleiben dem VfB Stuttgart noch sechs Spiele, um den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu vermeiden. Stand jetzt deutet alles auf zwei Bonusspiele am Saisonende hin – nämlich in der Relegation. Bis dahin hat der Vfb noch sechs Chancen zu punkten – los geht es am nächsten Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Lesen Sie hier: Unsere Noten für die Roten

Wer sind die anderen Gegner? Wann wird gespielt? Wie lief es gegen diese Teams in der Hinrunde? Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.