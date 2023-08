1 Nicht nur Liebe zum Hockey: Lars und Pauline Kleikemper. Foto: /Patrick Steinle

Vor sechs Jahren ist der Schweizer Nationaltorhüter Lars Kleikemper erstmals zum HTC Stuttgarter Kickers gewechselt – und lernte dort seine heutige Frau Pauline kennen. Beide spielen für den Verein. Was sie am jeweils anderen schätzen und was kritisieren.









Spielt sie, feuert er sie an – spielt er, feuert sie ihn an. Bei den Kleikempers dreht sich alles um Hockey. Pauline und Lars spielen beide beim HTC Stuttgarter Kickers – sie in der Regionalliga, er in der zweiten Bundesliga, für deren Feldsaison gerade jeweils die Vorbereitungsphase läuft. Zuschauen beim Ehepartner ist Pflichtprogramm. Motivation, Unterstützung und aufbauende Worte sind gegenseitig das A und O, Kritik hagelt es hingegen nur selten. „Wir pöbeln gerne“, scherzt Pauline. „Aber nicht fies gemeint.“