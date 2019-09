Casino-Raub in Stuttgart Polizei sucht nachts mit Hubschrauber nach Dieben – Täter flüchtig

Zwei Männer sollen in der Nacht auf Dienstag mehrere hundert Euro in einem Casino in Zuffenhausen erbeutet. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach den Tätern – die sind weiter flüchtig.