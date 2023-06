1 Auch Hobbyradler kommen am Sonntag auf ihre Kosten. Foto: dpa/Paul Zinken

Das Radsportereignis wird erneut von zwei Jedermann-Rennen für ambitionierte Freizeitradler begleitet – weshalb gesperrte Straßen und vorübergehend stillgelegte Buslinien unausweichlich sind. Ein Überblick.









Die Tour de France rollt am Sonntag zwar nicht durchs Neckartal. Doch dank der vor wenigen Tagen im sächsischen Weimar gestarteten Deutschland-Tour darf sich die Region Stuttgart dennoch im Glanz eines Radsport-Großereignisses sonnen. In Schiltach im Schwarzwald steigt die weltweite Fahrerelite am Sonntag zur Schlussetappe aufs Rad und wird am Nachmittag zum großen Finale auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart erwartet.