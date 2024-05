1 Nächtlicher Polizeieinsatz in Leonberg. Foto: Pixabay/Archiv

17-Jähriger rast unter Drogeneinfluss durch die Innenstadt und über einen Feldweg. Dort ist Schluss.











Rasante Verfolgungsjagd in der Leonberger Innenstadt am späten Freitagabend: Gegen 23.15 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung am Lohlenbachtäle einen Opel Corsa überprüfen. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens und befuhr zunächst mit gleichbleibender Geschwindigkeit die Gebersheimer Straße in Richtung Brennerstraße.