1 Timo Boll ist ein deutscher Jahrhundertsportler Foto: dpa

Tischtennis-Legende Timo Boll hat laut eigener Aussage „einen der besten Punkte“ seiner Karriere gespielt. Sehen Sie hier das Video seines sensationellen Schlags hinter dem Rücken – und dazu haben wir noch einige andere spektakuläre Ballwechsel der Tischtennis-Geschichte gesammelt.

Stuttgart - Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll ist das, was man mit Fug und Recht als ein Jahrhunderttalent bezeichnen kann. Einen Spieler wie ihn gab es in diesem Land noch nie – und vielleicht wird es auch nie wieder einen geben wie diese Jahrhundertbegabung aus dem Odenwald. Dieser Tage hat der Rekord-Europameister und frühere Weltranglistenerste einen seiner wie er selbst sagt schönsten Punkte seiner Karriere gespielt. Sein Schlag am Ende eines langen Ballwechsel zum Punktgewinn ist, nun ja: unglaublich. Aber sehen Sie selbst.

Wobei Timo Boll in seiner Karriere schon viele schöne Punkte Timo Boll – hier eine Zusammenstellung

Der König der schönen Punkte ist und bleibt aber das Tischtennis-Genie Jan-Ove Waldner – nie gab es einen Spieler mit mehr Gefühl für diesen Sport als den einzigartigen Schweden.

Und hier noch eine Auswahl mit verschiedenen Akteuren.

Schwer zu sagen, was wohl der beste Punkt in der Geschichte dieses wunderbaren Sports ist – aber zumindest der folgende spielt ganz vorne mit. Das Ende des Ballwechsels zwischen Ma Long von Fang Bo aus dem Jahr 2015 mag nicht das Schönste sein, aber der Weg dahin ist einfach nur atemberaubend – ein unglaubliches Tempo, Dynamik, Präzision bei Geschwindigkeiten jenseits der 100 Stundenkilometer. Ein Tischtennis-Ballwechsel aus einer anderen Dimension.