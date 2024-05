Was vom Luxusleben der Heidi Horten bleibt, wird in Stuttgart versteigert

11 Models zeigen beim Event „Fashion Luxury“ in der Boutique Abseits Handtaschen von Hermès und Co., die in Stuttgart unter den Hammer kommen. Foto: engelhard-photography-/ENGELHARDPHOTOGRAPHY

Das Auktionshaus Nagel schweigt über die Herkunft – doch es spricht sich herum: Von der Kaufhaus-Erbin Heidi Horten stammt viel Luxus (Versicherungswert: elf Millionen Euro), der in Stuttgart versteigert wird. Dies wird im Abseits gefeiert – mit Taschen von Hermès.











Link kopiert



Ist es Tina Turner? Oder Heidi Ho rten? Seit Tagen ist in Stuttgart auf den Killesberghöhen gerätselt worden, aus welchem Nachlass die immense Sammlung an Statussymbolen und Luxusartikeln stammt, die bei einem Versicherungswert von elf Millionen Euro zum Aufruf kommt. Die Einladung zum Event „Fashion Luxury“ in der Boutique Abseits von Winni Klenk hat die Gerüchteküche dazu befeuert.