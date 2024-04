13 Massenspektakel für PS-Fans: Drei AMG V8-Biturbo-Maschinen röhren beim Motorworld-Saisonauftakt um die Wette. Foto: Langner

Die Motorworld zieht ein positives Fazit nach dem Saisonauftakt am Sonntag. Ein Familienvater ist anderer Meinung: Seine Kinder erschrecken sich furchtbar über ein laute Motorgeräusch. Er fordert Konsequenzen.











Ein Golffahrer lässt seinen Motor im Stand in den Drehzahlbegrenzer laufen und verursacht damit ein extrem lautes Auspuffknallen. Zwei kleine Kinder stehen zehn Meter daneben, bekommen einen Riesenschreck und fangen an zu weinen. Die Mutter versucht, ihre zwei- und vierjährigen Jungs zu trösten, während der Besitzer des Golfs einfach immer weiter knallt. Der Vater der Kinder wendet sich erst direkt an den Fahrer, dann an den Sicherheitsdienst und eine Polizeistreife – niemand reagiert.