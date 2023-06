11 Die Vorbereitungen für das Feuerwerk beginnen Monate vorher. Foto: Blühendes Barock

Das Ludwigsburger Musikfeuerwerk am 1. Juli steht dieses Jahr im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Schon in den vergangenen Jahren gab es über dem Residenzschloss spektakuläre Bilder.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es wird wieder bunt über dem Ludwigsburger Residenzschloss. Im Blühenden Barock findet am 1. Juli das traditionelle Musikfeuerwerk statt. Das Spektakel steht in diesem Jahr zum 75. Geburtstag des Deutsch-Französischen Instituts im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. So werden Feuerwerkskörper und Pyrotechnik in diesem Jahr auf die Musik des deutsch-französischen Komponisten Jacques Offenbach abgestimmt.