Nach dem großen Erfolg des Schwimm-Spektakels sind der Entenverkauf und die Vorbereitungen des Rennens voll im Gange. Bis zu 4000 nummerierte Entchen will der seit nun 46 Jahren sozial aktive Club wieder unter die Leute bringen und dafür am 14. Mai im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags „Herzens-Mai’le“ ein jeweils nummerngleiches Exemplar ins große Rennen auf die Metter schicken.

Das Rennen der Enten beginnt mit einem spektakulärem Massenstart vom Bagger in die Metter neben der hölzernen Brücke am Japangarten. Das Ziel ist eine schwimmende „Entensperre“ bei der Holzgartenbrücke. Die schnellste Ente wird ihrem Besitzer Einkaufsgutscheine im Wert von 1000 Euro bescheren. Der Zweitplatzierte bekommt Gutscheine über 500 Euro. Auch die Eigentümer der 23 danach ins Ziel schwimmenden Enten gewinnen Gutscheine von 100 bis 50 Euro. Die Losenten gibt es bei der Stadtinfo, in den Apotheken und zahlreichen Geschäften in Bietigheim-Bissingen zu kaufen.