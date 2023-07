1 Torsten Heinze ist Schnäppchenjäger und Extrem-Couponer. Foto: Torsten Heinze

550 Becher Joghurt, 400-mal Katzenfutter, 300 Packungen Nudeln. Das ist nur ein Teil von dem, was Joni Meyer-Crothers aus Ohio einkauft. Am Ende zeigt die Supermarktkasse rund 3000 Dollar an, gezahlt hat Meyer-Crothers aber nur knapp 45. Ihre Geheimwaffe: Gratiscoupons. Denn sie betreibt „Extreme Couponing“, kombiniert Gutscheine also so, dass sie den besten Rabatt, Gratisprodukte oder den ganzen Einkauf umsonst bekommt – egal, wie viel sie dafür kaufen muss. Alles zu sehen in der gleichnamigen amerikanischen Reality-TV-Serie. Aber wie ist das in Deutschland?