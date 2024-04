1 Das Schiff MSC Armonia (r) liegt im Hafen von Barcelona. Ein Kreuzfahrtschiff mit rund 1500 Passagieren wurde am Mittwoch spanischen Medienberichten zufolge wegen gefälschter Visa in Barcelona an der Weiterfahrt gehindert. Foto: dpa/David Zorrakino

Ein Kreuzfahrtschiff mit rund 1500 Passagieren ist am Mittwoch in Barcelona an der Weiterfahrt gehindert worden, wie spanische Medien berichteten. Grund seien gefälschte Visa.











Link kopiert



Ein Kreuzfahrtschiff mit rund 1500 Passagieren ist am Mittwoch spanischen Medienberichten zufolge weiter wegen gefälschter Visa in Barcelona an der Weiterfahrt gehindert worden. An Bord der „Armonía“ der Reederei MSC befänden sich 69 Bolivianer, deren Schengen-Visa gefälscht seien, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE, die Zeitungen „La Vanguardia“, „El País“ und andere spanische Medien unter Berufung auf Polizeikreise. Auch die bolivianische Zeitung „El Deber“ berichtete entsprechend. Die Reederei antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage.