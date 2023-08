1 Kühe stehen bei Schneefall auf 2061 Meter über dem Meeresspiegel auf der Kleinen Scheidegg in der Schweiz Foto: Peter Schneider/KEYSTONE/dpa/Peter Schneider

Vor wenigen Tagen herrschten in den Hochalpen noch hochsommerliche Temperaturen. Jetzt ist der erste Schnee gefallen. Die weiße Pracht reicht hinunter bis auf 2000 Meter.









Norditalientief „Erwin“ bestimmt auch am Dienstag (29. August) das Wetter. Die Hochwassergefahr hat den Höhepunkt aber schon meist überschritten. Die Intensität des Regens in den Alpen ist bei weitem nicht mehr so hoch wie am Montag (28. August).