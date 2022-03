1 Bruce Willis beendet seine Karriere. (Archivbild) Foto: AFP/ANGELA WEISS

Hollywood-Star Bruce Willis (67) beendet nach Angaben seiner Familie aus gesundheitlichen Gründen seine Schauspiel-Karriere.















Hollywood-Actionstar Bruce Willis beendet wegen gesundheitlicher Probleme seine Schauspielkarriere. Bei dem aus den „Stirb langsam“-Filmen bekannten 67-Jährigen sei eine sogenannte Aphasie diagnostiziert worden, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, teilte seine Familie am Mittwoch mit. „Deswegen und nach reiflicher Überlegung beendet Bruce die Karriere, die ihm so viel bedeutet hat.“

Bei der Aphasie handelt es sich um eine Sprachstörung, die Folge eines Schlaganfalls sein kann. „Das ist eine sehr herausfordernde Zeit für unsere Familie, und wir schätzen eure Liebe, euer Mitgefühl und eure Unterstützung“, hieß es in einer Mitteilung der Famlie an die Adresse der Fans des Schauspielers. Unterzeichnet wurde die Mitteilung von Willis’ Ehefrau Emma Heming Willis, seiner Ex-Frau Demi Moore und seinen Kindern Rumer, Scout, Tallulah, Mabel und Evelyn.

In Rheinland-Pfalz geboren

Der 1955 in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen geborene Willis wurde Ende der 1980er Jahre mit „Stirb langsam“ zum Superstar. In dem Actionkracher aus dem Jahr 1988 gibt Willis einen harten Polizisten in New York, der es mit einer Gruppe von Terroristen aufnimmt, die in einem Hochhaus Geiseln gekommen haben.

Später kamen vier weitere „Stirb langsam“-Filme hinzu. Zu sehen war Willis auch in Filmen wie „Pulp Fiction“, „Das Fünfte Element“, „Armageddon“ und „The Sixth Sense“. Willis galt zwischenzeitlich als einer der größten Hollywood-Stars.