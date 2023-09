1 Nick Chubb droht eine lange Pause. Foto: dpa/Matt Freed

Das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers begann für die Cleveland Browns mit einem Schock im ersten Spielzug – und wurde dann noch schlimmer. Star Nick Chubb droht eine lange Pause.











NFL-Star Nick Chubb von den Cleveland Browns hat sich im zweiten Saisonspiel offensichtlich schwer am Knie verletzt. Beim 22:26 gegen die Pittsburgh Steelers konnte er schon früh im zweiten Viertel nicht mehr weiterspielen, nachdem er von Gegenspieler Minkah Fitzpatrick an den Beinen getroffen worden war und sich sein linkes Knie in einem extrem unnatürlichen Winkel verbogen hatte.