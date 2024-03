Sonniges Wetter: Frühlingsgefühle in Stuttgart

Fröhlich lachend kullert der dreijährige Aaron über die Wiese im Unteren Schlossgarten, während seine Eltern das Picknick auspacken und es sich mit der kleinen Schwester auf einer Decke bequem machen. „Der Winter war ja lange genug, natürlich nutzen wir da das heutige Wetter für einen Ausflug“, so Papa Markus. Und seine Frau ergänzt lachend: „Der nächste Wintereinbruch kommt doch bestimmt noch mal.“ Für die junge Familie ist es deshalb selbstverständlich, bei diesem Wetter die Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Auch über die nahe liegende Wilhelma habe man nachgedacht: „Da war die Schlange vorher schon so lang, da haben wir keine Lust drauf. Und in die Stadt ist es heute nur voll und stickig.“

Aber auch im Park sind die vier nicht die Einzigen, die die Zeit für einen Familiennachmittag nutzen. Zwar ist es nicht so voll wie in der proppenvollen Innenstadt, wo sich am Samstag zahlreiche Menschen durch die Einkaufsstraßen drängen, aber auch hier schlendern zahlreiche Jogger, Menschen auf dem Fahrrad, Eltern mit Kinderwagen, oder Hundebesitzer über die Wege.

Auf den Bänken und Wiesen haben sich hingegen am Vormittag im Unteren Schlossgarten noch wenige Menschen niedergelassen. „Ich finde, das Wetter ist perfekt zum Spazierengehen. Sitzen konnte ich ja den ganzen Winter in der Wohnung“, so eine junge Frau, die mit ihrem Partner unterwegs ist. Und auch viele Fahrradfahrer lockt das schöne Wetter nach draußen. „Wir wollten schon lange Mal wieder eine Radtour machen, deshalb geht es für uns heute durch den Park und dann am Neckar entlang nach Esslingen“, berichtet die 28-jährige Daniela, die mit drei Freunden und dem Nachwuchs durch den Park fährt. „Ich fahre zwar auch bei Regen und im Winter, aber für die Kinder ist das nicht so ideal, die sind ja noch nicht so sicher unterwegs.“, erklärt sie. Und weiter: „Die ersten Frühlingstage sind einfach der Hammer, man hat einfach wieder plötzlich so viel Energie“.

Aber nicht alle Stuttgarter freuen sich über die warmen Sonnenstrahlen. „Ich gehe bei jedem Wetter raus. Kaum ist es warm ist es so voll, das nervt mich schon“, so eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund am Samstag spazieren geht. Viele Menschen scheinen diese Meinung aber nicht zu teilen. Fröhliche Gesichter, entspannte Menschen und viel Kinderlachen bestimmt hingegen das Bild im Unteren Schlossgarten.