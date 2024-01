Sonnig und kalt: Der Winter bleibt in Baden-Württemberg erhalten

1 In Baden-Württemberg soll es in den kommenden Tagen kalt aber sonnig werden. Foto: dpa/Thomas Warnack

Es hört auf mit dem Schneefall und es wird sonniger. Bis zum Wochenende sollen die Temperaturen im Südwesten sinken.











In Baden-Württemberg bleibt es am Freitag winterlich. Ab 400 Meter Höhe gebe es Dauerfrost, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Es werde zunehmend sonnig. Im Bereich des Oberrheins werden tagsüber Höchsttemperaturen von zwei Grad erwartet und in der baden-württembergischen Landeshauptstadt soll die Temperatur dann knapp über dem Gefrierpunkt liegen.