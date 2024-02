Sonnenstrom in Steinheim: Aus für Solarpark Höpfigheimer Höhe?

Sonnenstrom in Steinheim

1 Ein solcher Solarpark wie hier in der Nähe von Berlin ist im Steinheim Stadtteil Höpfigheim in weite Ferne gerückt Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Die Region hat Bedenken gegen den geplanten Bau einer 7,5-Hektar großen Anlage neben dem Gewerbegebiet Kreuzwegäcker in Steinheim an der Murr. Wie stehen die Chancen für das Vorhaben?











Link kopiert



Es ist nicht einfach, in der Region Stuttgart geeignete Flächen für große Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu finden. In seiner Januar-Sitzung hatte der Planungsausschuss der Regionalversammlungen die Pläne eines Investors gestoppt, der auf der ehemaligen Daimler-Teststrecke in der Neckaraue zwischen Wernau und Wendlingen (Kreis Esslingen) eine rund fünf Hektar große PV-Anlage errichten wollte.