Das Münchner Oktoberfest wird am Wochenende eröffnet. Bis zum 3. Oktober geben sich dann Geneigte dem Gerstensaft und der Bierzeltatmosphäre hin. Zu letzterer gehört traditionell auch Schlagermusik. Gut zum Mitsingen geeignet, der Refrain auch mit der einen oder anderen Maß intus eingängig. Für eines dieser Stücke ist ein Mann aus Backnang maßgeblich mitverantwortlich: Udo Veith steckt hinter Idee und Text von „We Love Munich“. Er hofft, dass das Stück auf dem Oktoberfest möglichst gut ankommt, dort von Bands, DJs und auch Radiostationen gespielt wird.

Auch Andrea Bergs Ehemann Uli Ferber hat seine Hände im Spiel

Wie es dazu kommt, dass ein Versicherungsvertreter aus Backnang-Waldrems eine Bierzelt-Ode an die bayerische Hauptstadt verfasst? Veith erklärt, zwei seiner ältesten Freunde habe es von Backnang nach München gezogen. Der Kontakt blieb bestehen, irgendwann hatten die beiden die Idee, einen München-Gin herauszubringen. Veith half ihnen dabei, das Endergebnis nennt sich „Munig“. Und „da steckt tatsächlich Münchner Brauwasser drin“, erzählt Veith. Eine trinkbare Hommage an die bayerische Metropole gab es also schon mal. „Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass es für München eigentlich keinen aktuellen Lokalkolorit-Song gibt. Klar gibt es ‚Sommer in der Stadt’ von der Spider Murphy Gang, aber eben nichts aktuelles.“

Lesen Sie auch

Udo Veith war auch beim Videodreh dabei

Udo Veith (rechts) bei Videodreh Foto: privat

So machte er sich ans Schreiben. „Eigentlich bin ich ja in meinem Beruf falsch. Ich war schon immer kreativ und habe gerne gedichtet, zum Beispiel für Geburtstage von Freunden“, sagt Veith. Das Lied sollte „We Love Munich“ heißen. „Der Gin kommt in dem Lied zwar auch vor, aber es sollte kein reiner Werbesong werden“, sagt Veith.

Ein Text ist das eine, bis zu einem fertigen Lied ist es aber ein weiter Weg. Daher nutzte Veith seine Verbindung zum Aspacher Unternehmer, Hotelier und Sportmanager Ulrich Ferber, der auch der Ehemann von Schlagersängerin Andrea Berg ist. Dieser wiederum vermittelte den Kontakt zum Produzenten Felix Gauder, der nicht nur für Songs von Art Garfunkel junior und den Pet Shop Boys, sondern auch von Andrea Berg und deren Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai verantwortlich ist. Er verpasste dem Ganzen die nötige Musik, der Text wurde noch einmal überarbeitet. „Ich würde aber sagen, gut 50 Prozent davon sind noch von mir“, sagt Veith. Schlussendlich konnten die Macher sogar die Plattenfirma Universal von sich überzeugen. Eingesungen hat das Ganze dann Max Weidner. Der 28-jährige Sänger ist Fans des Genres durch Songs wie „Geile Maus“ oder „Mit’m Radl in die Stadt“ bekannt.

Am Freitag erscheint das Video zu „We Love Munich“

Zum fertigen Song „We Love Munich“ wurde sogar schon ein Video gedreht, bei dem auch das Trio von Munig-Gin mit von der Partie war. „Einer von uns durfte darin Tuba spielen“, erzählt Veith. Sänger Weidner ist in dem Clip, der am Freitag offiziell auf Youtube erscheint, in Lederhose, Sepplhut und mit Sonnenbrille zu sehen. „Weltstadt mit Herz, die schönste von allen, da meinst’, du wärst irgendwo in Italien“, singt er. Ein Widerspruch? Wohl schon. Aber auf Semantik kommt es im Bierzelt weniger an als auf Viervierteltakt und einen einprägsamen Refrain. Und darüber verfügt „We Love Munich“ auf jeden Fall.