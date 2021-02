1 Angela Merkel wird sich Fragen zu ihrer Corona-Politik stellen. Foto: dpa/Hannibal Hanschke

Sondersendung mit Angela Merkel: Die Bundeskanzlerin stellt sich zur Primetime den Fragen von ARD-Journalisten. Fokus sollen die aktuellen Geschehnisse in der Coronapandemie sein.

Berlin - Die Bundeskanzlerin stellt sich Fragen zur ihrer Corona-Politik: Die ARD sendet am Dienstagabend um 20.15 Uhr ein Interview mit Kanzlerin Angela Merkel zum Thema Corona. Wie der Sender auf Twitter mitteilte läuft die 15-minütige Sondersendung „Farbe bekennen“ mit der Kanzlerin direkt im Anschluss an die Tagesschau. Die CDU-Politikerin stellt sich den Fragen der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, Tina Hassel, und ARD-Chefredakteur Rainhald Becker.

Kritik am sogenannten Impfgipfel

Die letzten Monate ihrer Kanzlerschaft scheinen zugleich die herausforderndsten: Wie will die Regierung den Ländern und Kommunen die so dringend benötigte Planungssicherheit für die Impfungen ermöglichen? Und wie will die Kanzlerin die Bevölkerung für die anhaltenden Maßnahmen motivieren?

Zuletzt hatte der „Impfgipfel“ zu Kritik geführt. Opposition und Verbände haben sich enttäuscht über die Ergebnisse gezeigt. Vertreter von Linken, FDP, Grünen sowie Patientenschützer kritisierten unter anderem, dass die Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu wenig konkrete Ergebnisse gebracht hätten. Aus der Wirtschaft kam Kritik wegen fehlender Perspektiven für einen Weg aus dem Lockdown.

Das Impfangebot der Kanzlerin

Nach dem mehrstündigen Gespräch mit den Ministerpräsidenten der Länder, Pharmavertretern, Vertretern der EU-Kommission und Experten hatte die Bundeskanzlerin am Montagabend das Ziel bekräftigt, allen Bürgern bis zum Ende des Sommers am 21. September ein Impfangebot zu machen. Hinzugefügt hatte sie aber auch: „Ich glaube, wir haben heute da auch ein Stück Realismus reinbringen können. Weil Wunder werden da jetzt nicht passieren.“