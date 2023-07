1 Der Schlossberg bietet einen tollen Blick über Freiburg. Foto: imago images/robertharding/ via www.imago-images.de

Schluchsee, Heidelberg und Co.: Von Stuttgart aus gibt es viele Städte und Seen, die einen Ausflug wert sind.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Viele Städte und Seen in Baden-Württemberg können von Stuttgart aus bequem mit der Bahn erreicht werden. Und dank Jugend- oder 49-Euro-Ticket muss so ein Ausflug auch gar nicht viel kosten. Unsere Tipps für günstige Ausflüge in die nähere und fernere Umgebung.