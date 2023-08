1 Nichts für Frostbeulen: Baden in der Großen Lauter. Foto: IMAGO//Wilhelm Mierendorf

Badehose nicht vergessen! Neun erfrischende Ideen für Aktivitäten am Wasser – vom Kanufahren im Lautertal übers Wakeboarding in Mannheim bis zum Moorwasserbad in Aulendorf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wir sind mittendrin in den Sommerferien. Wer schon weg war, wen es in diesem Jahr gar nicht in die Ferne zieht und wer einfach ein paar nette Tage zu Hause in Baden-Württemberg verbringen will, für den haben wir erfrischende Ideen: Neun schöne Orte und Aktivitäten am Wasser – vom Wakeboarding in Mannheim bis zum Moorwasserbad in Aulendorf.