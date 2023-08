Wer gerne wandert, möchte sich auch bei sommerlichen Temperaturen nicht von der Bewegung abbringen lassen. Zum Glück gibt es in Baden-Württemberg erfrischende Routen zu idyllischen Seen, durch schattige Wälder und zu kühlen Höhlen.

36 Grad, und es wird noch heißer – kein Problem, wenn man die richtige Wanderstrecke wählt. Wir haben die schönsten Wandertouren für den Hochsommer in Baden-Württemberg zusammengestellt.

Auf den Spuren der Römer zum Aichstruter See

In Welzheim wurde ein römisches Kleinkastell rekonstruiert. Foto: Werner Sippel

Dieser Tourenvorschlag führt auf den Spuren der Römer zum Wasser. Dabei geht es durch den schattigen Welzheimer Wald, anfangs auf befestigten Wirtschaftswegen, dann auf Waldwegen und -pfaden. Am besten packt man die Badehose ein – denn an der Route liegt der Aichstruter Stausee, der zum Baden einlädt.

Ausgangspunkt: Parkplatz „Freizeitanlage Rötelsee“ am nördlichen Ortsrand von Welzheim

Länge: circa 13 Kilometer

Höhenunterschiede: Auf- und Abstiege jeweils rund 60 Meter

Hier geht’s zur Wanderung

Drei Seen und ein uriger Wald

Der Neumühlsee ist ein malerisch gelegener Weiher bei Michelfeld. Foto: Werner Sippel

Gleich drei Seen liegen auf der Tour im Landkreis Schwäbisch Hall – da ist Abkühlung garantiert!

Ausgangspunkt: Gnadental, Parkplatz Richtung Winterrain

Länge: circa 11,5 Kilometer

Höhenunterschiede: Auf- und Abstiege circa 120 Meter

Alle Infos zur Route gibt es hier

Ins wildromantische Monbachtal

Das Monbachtal ist verwunschen wie im Märchen Foto: Günther Weinert

Was für ein Kontrastprogramm: Hier die schmalen Pfade am rauschenden Bach, dort die ebenen Wege durch stille Wälder und Wiesen. Die Tour durchs Monbachtal ist eine Wanderung für Genießer. Und am Ende wartet ein grandioser Blick vom Aussichtsturm.

Ausgangspunkt: Parkplatz „Monbachtal“.

Streckenlänge: circa 11,6 km

Höhenunterschied: Auf- und Abstiege ca. 235 m

Hier geht’s zur Wanderung

Imposantes Naturschauspiel

Der Hörschbach stürzt auch bei Niedrigwasser in mehreren Kaskaden sehr eindrucksvoll zwölf Meter in die Tiefe. Foto: AdobeStock//Thomas Waechter

Eine idyllische, beliebte Rundwanderung im Schwäbisch-Fränkischen Wald führt zu den Hörschbachwasserfällen. Die Tour ist moderat und gut in drei Stunden zu bewältigen.

Ausgangspunkt: Oberbrüden, Parkmöglichkeiten Ortsmitte.

Länge: circa 10 Kilometer

Höhenunterschied: Auf- und Abstiege jeweils rund 225 Meter

Hier geht’s zur Wanderung

Ein uriges Bachtal und stille Wälder

Blick über das Trauzenbachtal. Foto: Werner Sippel

Der Trauzenbach ist ein gerade mal acht Kilometer langer Bachlauf, der in Murrhardt in die Murr fließt. Doch die Wanderung durch das wildromantische Trauzenbachtal lohnt sich – gerade auch bei sehr heißem Wetter, denn man geht entlang eines rauschenden Baches mit kleinen Wasserfällen.

Ausgangspunkt: Murrhardt, Parkplatz bei den Sportplätzen

Streckenlänge: circa 12 Kilometer

Höhenunterschiede: Aufstiege und Abstiege circa 180 Meter

Die gesamte Tour finden Sie hier

Erfrischend Wandern am Albtrauf

Der Gütersteiner Wasserfall liegt in der Nähe des Uracher Wasserfalls im Maisental, einem Seitental der Erms Foto: Günther Weinert

Die kurze Tour startet und endet in Bad Urach und führt durch eine der schönsten Wanderregionen der Schwäbischen Alb. An zwei Wasserfällen kann man sich unterwegs abkühlen.

Ausgangspunkt: Parkplatz „Uracher Wasserfälle“

Streckenlänge: circa 7,6 km

Auf- und Abstiege: jeweils ca. 360 m

Hier geht’s zur Wanderung

Es klappert die Mühle

Die Heinlesmühle liegt am Weg durch den Naturpark Schwäbisch-Frankischer Wald. Foto: Werner Sippel

Im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald gibt es geheimnisvolle Höhlen, Grotten und Felsformationen, idyllische Bade- und Angelseen, restaurierte Mühlen und malerische Bachtäler. Wir haben eine Tour ausgesucht, die auch Kindern viel Spaß macht. Außerdem verläuft die Route oft im schattigen Wald.

Ausgangspunkt: Schadberg, Waldwanderparkplatz an der Straße von Welzheim nach Gschwend.

Länge: 14 Kilometer

Höhenunterschied: Auf- und Abstiege etwa 150 Meter

Hier geht’s zur Wanderung

Grüne Idylle im Schwarzwald

Es geht entlang und quer durch die Eyach Foto: Günther Weinert

Der Dobel ist ein Hochplateau im Schwarzwald mit einem besonderen Heilklima. Ob man hier tatsächlich erfrischende Champagnerluft atmet, können Wanderer auf dieser rund 13 Kilometer langen Tour vom Eyachtal hinauf auf den Dobel selbst ausprobieren.

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz in Eyachmühle, einem Ortsteil der Gemeinde Dobel

Streckenlänge: 12,6 km

Höhenunterschied: Auf- und Abstiege jeweils ca. 308 m

Hier geht’s zur Wanderung

Rund um den Bulz bei Schopfloch

Die Alb bei Schopfloch: Beliebtes Ziel für Wanderer und Radler. Foto: Jakob Panitz

Wer an heißen Tagen eine schattige Tour überwiegend im, beziehungsweise am Wald machen möchte, für den bietet sich diese Wanderung rund um den Bulz an, einem Waldgebiet bei Schopfloch auf der Schwäbischen Alb im Kreis Esslingen.

Ausgangspunkt: „Wanderparkplatz Berg“, zwischen Ortsende Schopfloch und dem Harpprechthaus

Länge: 5,5 Kilometer

Höhenunterschiede: Auf und Abstiege jeweils circa 95 Meter.

Die gesamte Tour finden Sie hier

Vom Wiesaztal hinauf zum Roßbergturm

Der Roßbergturm ist weithin sichtbar. Foto: imago//McPHOTO/R. Mueller

Gönningen am Rand der Schwäbischen Alb wurde durch den Samenhandel bekannt. Eine elf Kilometer lange Tour führt von der Ortsmitte vorbei an den pittoresken Gönninger Seen hinauf auf die Hochfläche der Alb, wo man hoffentlich eine frische Brise und ganz sicher eine herrliche Aussicht genießen kann.

Ausgangspunkt: Rathaus von Gönningen, Stöfflerplatz 2. Parkplätze finden Sie nicht nur in der Ortsmitte, sondern auch am Friedhof.

Streckenlänge: circa 11 km

Höhenunterschied: Auf- und Abstiege ca. 315 m

Hier geht’s zur Wanderung

Von der Laufenmühle zur Kesselgrotte

Die Laufenmühle ist ein seit Jahrzehnten beliebtes Ausflugsziel. Foto: imago/imago stock&people

Diese Tour eignet sich besonders für die Sommerzeit. Vom Viadukt der Schwäbischen Waldbahn wandern wir im schattigen Wald zur imposanten Kesselgrotte, dann im Freien zum Aussichtspunkt Lettenstich. Es geht an der Welzheimer Sternwarte vorbei zu einer aussichtsreichen Hochfläche bei Langenberg.

Ausgangspunkt: Parkplatz am Viadukt bei der Laufenmühle.

ÖPNV: Bus ab Welzheim bis Laufenmühle.

Strecke: circa 7 Kilometer.

Höhenunterschied: Aufstiege ca. 110 Meter, Abstiege ca. 110 Meter

Die ganze Tour finden Sie hier

Schattige Wälder, Weiler und ein Aussichtspunkt

Der Kernerturm wurde nach Justinus Kerner benannt. Foto: Werner Sippel

Im Mainhardter Wald bei Gaildorf steht der Kernerturm, von dem man eine prächtige Aussicht genießt. Auf dem Weg dorthin geht man meistens im schattigen Wald – eine Wanderung, perfekt für den Sommer.

Ausgangspunkt: Michelbächle, Parkmöglichkeiten an der Straße

Länge: 9 Kilometer

Höhenunterschied: Auf- und Abstieg circa 150 Meter

Hier geht’s zur Wanderung

Wo einst der König jagte

Das Bärenschlössle wurde 1768 als Lustschloss von Herzog Carl Eugen von Württemberg errichtet. Foto: Günther Weinert

Mit Stuttgart verbindet man für gewöhnlich Shopping, Großstadt, Industrie und Hektik, dass es aber auch dort wunderschöne, abwechslungsreiche und naturnahe Wanderungen gibt, beweist diese Tour rund um das Bärenschlössle. Die Route führt durch ein Naturschutzgebiet mit schönem alten Baumbestand, vorbei an einem Wildgehege für Tierbeobachtungen und wunderschönen Seen. Und am Ende kommt das Beste überhaupt: ein Biergarten.

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz „Solitudetor“ an der L 1180 – auf der Höhe von Schloss Solitude.

Streckenlänge: circa 7,7 km

Höhenunterschied: Auf- und Abstiege ca. 55 m

Die gesamte Tour finden Sie hier

Durch Wald und Wiesen bei Schuppach im Ohrntal

Idyllische Landschaft bei Schuppach Foto: Werner Sippel

Diese kurze Rundtour führt bei Schuppach durch die idyllische hohenlohische Landschaft – die meiste Zeit davon geht es durch den schattigen Wald.

Ausgangspunkt: Schuppach, Parkmöglichkeiten im Ort

Länge: circa 8 Kilometer

Höhenunterschiede: Auf- und Abstiege circa 200 Meter

Die Route finden Sie hier

Tour zu fünf Höhlen auf der Ostalb

In einer Höhle kann man sich im Sommer gut abkühlen Foto: Günther Weinert

An das Städtchen Heubach bei Schwäbisch Gmünd grenzt einer der markantesten Berge der Ostalb: Der Rosenstein. Er bietet herrliche Aussichtspunkte und eine Vielzahl von imposanten Höhlen, die teilweise ganzjährig begehbar sind. Insgesamt sind 40 Höhlen bekannt, im Rahmen dieser Rundwanderung können fünf davon besichtigt werden können.

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz oben auf dem Rosenstein.

Streckenlänge: 5,5 km

Höhenunterschied: Auf- und Abstiege jeweils 183 m

Zur Wanderung geht’s hier