Es ist beschlossene Sache: Das Stadtfest Vaihingen soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Das verkündete der Bezirksvorsteher Kai Jehle-Mungenast in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats, in der auch entsprechende Werbekarten auslagen. Im vergangenen Sommer war die Premiere des Events. Es war der Versuch, nach der Einstellung des Kinder- und Heimatfestes vor einigen Jahren und nach der Pandemie, den Vereinen wieder eine Plattform zu bieten und die Menschen zusammenzubringen. – Und es war ein großer Erfolg.

Dennoch: „Ursprünglich gab es eine starke Tendenz, das Fest nur alle zwei Jahre steigen zu lassen“, sagt Kai Jehle-Mungenast. Doch dann habe man die erste Auflage ausgewertet, die Beteiligten online befragt und das Ganze bei der Hauptversammlung des Heimatrings diskutiert. „Mit dem Ergebnis, dass die Begeisterung noch immer so groß ist, dass wir diesen Sommer wieder feiern“, sagt der Bezirksvorsteher. Damit sei aber noch nicht beschlossen, dass das Fest nun jährlich stattfinde. „Die Frage, was dauerhaft machbar ist, entscheidet sich bei der Wiederholung“, weiß Jehle-Mungenast. Noch wirke der Zauber des Neuen nach. Man müsse abwarten, wie viel Fundament wirklich vorhanden sei.

Diesmal beginnt das Fest bereits am Freitag

Das Stadtfest wird wieder am 1. Juli-Wochenende im Stadtpark stattfinden. Allerdings soll es diesmal bereits am Freitagabend, 30. Juni, beginnen. Denn das Bereitstellen der erforderlichen Infrastruktur im Stadtpark – angefangen bei den Toiletten, über Wasser und Strom bis hin zu einem Sicherheitsdienst – sei teuer. Wenn das Fest bereits am Freitag beginne, ergebe sich ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis, sagt Jehle-Mungenast. Zudem wolle man womöglich die Emilienstraße stärker in das Festgeschehen einbeziehen. Sicher ist bereits, dass es neben der Hauptbühne drei kleinere weitere Bühnenbereiche geben werde: eine für Kinder, eine für Jugendliche und eine für Jazz-Liebhaber.