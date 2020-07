1 Sonne pur: In Stuttgart wird die 30-Grad-Marke deutlich geknackt. Foto: Leif Piechowski/LICHTGUT

Jetzt kommt Stuttgart so richtig ins Schwitzen: In den kommenden Tagen erreicht uns eine Hitzewelle aus Südeuropa. In der Kesselstadt werden bis zu 36 Grad erwartet – danach könnte es ungemütlich werden.

Stuttgart - Viel Sonne, blauer Himmel und Temperaturen von bis zu 36 Grad in Stuttgart – in den kommenden Tagen bis zum Wochenende erwarten Meteorologen die „erste richtige Hitzewelle des Jahres“. Erstmals steigen die Temperaturen an mehreren Tagen nacheinander deutlich über die 30-Grad-Marke, prognostiziert Paul Dilger, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Spätestens ab Freitag und Samstag schwappt aus Südeuropa heiße Luft zu uns. Besonders im Südwesten wird es knallig heiß.

Temperaturen bis zu 36 Grad erwartet

Der Mittwoch bleibe in ganz Baden-Württemberg regenfrei, die Temperaturen klettern den Prognosen zufolge auf bis zu 23 Grad im höheren Bergland und bis zu 29 Grad am südlichen Oberrhein. Noch wärmer soll es bis zum Wochenende werden. Am Freitag könnten laut DWD im Rheintal 37 Grad erreicht werden. Örtlich liegen die Temperaturen auch nachts bei mehr als 20 Grad.

Nach der Hitze drohen Gewitter

Und die Hitzewelle macht auch vor der Kesselstadt nicht halt. Bei einem sonnigen und wolkenfreien Himmel steigen die Temperaturen am Donnerstag bereits auf bis zu 32 Grad in Stuttgart an. Am Freitag können im Kessel sogar Temperaturhöchstwerte von 36 Grad erreicht werden, am Samstag wird es mit 35 Grad ebenfalls noch richtig heiß.

Ab Sonntag kommt Abkühlung

In der Nacht zum Sonntag steigt dann das Gewitterrisiko. „Bereits am Nachmittag könnte es erste Hitzegewitter geben. Das könnten auch einzelne kräftige Gewitter sein, das ist bei der Hitze zu erwarten“, sagt Wetter-Experte Dilger. Ganz genau ließe sich das Tage im Voraus allerdings noch nicht sagen.

„Ab Sonntag ist Abkühlung in Sicht. Es wird wieder deutlich kühler und die Temperaturen fallen unter die 30-Grad-Marke“, berichtet der DWD-Meteorologe. Das Wetter werde deutlich wechselhafter und die Temperaturen rutschen auf 27 Grad.