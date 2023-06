1 Neue Gastgeberinnen auf der Terrasse des Ratskellers: Sarah Mohamaden (links) und Vanessa Bruna Foto: Matthias Ring

Am Marktplatz ist der neue Ratskeller am Start, an Schloss- und Schillerplatz herrscht reger Betrieb. Dennoch spüren die Gastronomen Zurückhaltung bei Gästen, die mehr auf die Preise achten müssen.









Diese Saison mussten die Gastronomen so lange wie lange nicht auf das Geschäft mit der Außengastronomie warten, gab es doch schon Jahre, in denen man bereits im März oder sogar Februar wärmende Sonnenstrahlen am Tisch genießen konnte. Eigentlich ist in diesem Jahr erst seit der letzten Maiwoche dauerhaft was los in den Außenbereichen.