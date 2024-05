1 Wann kommen die sommerlichen Temperaturen, bei denen man abends noch ohne Jacke rausgehen kann? Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Michael Weber via www.imago-images.de

Am 1. Juni ist meteorologischer Sommeranfang. Nachdem es bereits im April mit vielerorts über 25 Grad einen frühsommerlichen Vorgeschmack und erste Tage in kurzen Hosen gab, ist das Wetter aktuell wieder sehr trüb. Wann also startet der Sommer?











Erste Sommertage im April machten bereits Lust auf mehr. Vielerorts wurden damals schon Temperaturen von über 25 Grad gemessen. In Ohlsbach im Ortenaukreis wurde am 6. April sogar mit 30,1 Grad Celcius ein Rekord aufgestellt. Noch nie war es so früh so warm.