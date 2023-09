1 Der wegen des geschlossenen Möhringer Freibads befürchtete, große Ansturm auf das Vaihinger Freibad ist ausgeblieben. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Wetter war durchwachsen, das Freibad Möhringen geschlossen und das Personal knapp. Das hat sich auch in der Bilanz der Stuttgarter Freibäder niedergeschlagen. Nun werden dringend neue Aufsichtskräfte gesucht – auch für die Hallenbäder, die am 19. September wieder öffnen.











Die Ferien sind um, die Temperaturen deutlich gesunken: der Sommer ist vorbei. Für die Stuttgarter Bäder war es eine durchwachsene Saison. Am Dienstag, 12. September, ging diese endgültig zu Ende. Schon am Sonntagabend wurden die Tore des Sillenbucher Bädles, des Höhenfreibads Killesberg und des Inselbads Untertürkheim geschlossen. Das Freibad Rosental in Vaihingen blieb aufgrund des schönen Wetters zu Wochenbeginn am Montag und Dienstag noch geöffnet.