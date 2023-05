Mariah Carey (54) zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart, aber einen Tony Award hat sie noch nicht in ihrer Vitrine stehen. Das könnte sich bald ändern: Das Broadway-Musical "Some Like It Hot", bei dem sie als Produzentin fungiert, ist als "Bestes Musical" im Rahmen der 76. Tony Awards am 11. Juni nominiert.

Mariah Careys Musical ist der Favorit

Damit könnte es Mariah Carey ihrer Kollegin Jennifer Hudson (41) gleichtun, die im letzten Jahr als Produzentin des Musicals "A Strange Loop" einen der begehrten Tony Awards einheimsen konnte. Das Musical, bei dem Carey hinter den Kulissen mitwirkt, gilt als der große Favorit bei der renommierten Preisverleihung der Theater- und Musical-Branche. Insgesamt ist das Stück in 13 Kategorien nominiert. Das Musical ist eine Adaption des berühmten Filmklassikers "Manche mögen's heiß" mit Marylin Monroe, für die Mariah Carey eine große Bewunderung hegt.

Das verbindet Mariah Carey mit "Some Like It Hot"

"Ich kam zum ersten Mal durch den zeitlosen Film mit Marilyn Monroe mit der Geschichte in Berührung. Sie war schon immer ein wichtiger Prüfstein in meinem Leben, so sehr, dass ich ihren geliebten weißen Flügel bei einer Auktion erworben habe", zitiert "ET Online" aus einem Statement von Mariah Carey zum Start ihrer Produzentinnen-Tätigkeit. Als ihr der Muscialfilm-Produzent Neil Meron (67) diese neue Version ihres geliebten Films vorgestellt habe, habe sie gewusst, dass sie dabei sein wollte. Sie freue sich sehr, "Some Like It Hot" in der Welt von heute einem neuen Publikum zu präsentieren.

Natürlich gibt es für die Musical-Version von "Some Like It Hot" auch einiges an Konkurrenz bei den Tony Awards. In jeweils neun Kategorien sind die Bühnenstücke "& Juliet", "Shucked" und "New York, New York" nominiert. Für acht Preise ist das Broadway-Stück "Kimberly Akimbo" vorgeschlagen.