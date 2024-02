Sohn von Verona Pooth: Mailänder Fashion Week: Diego Pooth gibt Laufstegdebüt mit neuem Look

1 San Diego Pooth in Mailand. Foto: imago images/ABACAPRESS

Diego Pooth hat sein Laufstegdebüt gegeben. Am Freitag lief er bei der Mailänder Fashion Week und überraschte mit einem neuen Look. In einem Interview verriet der Sohn von Verona Pooth, wie es um seine Model-Pläne steht.











San Diego Pooth (20) hat einen großen Auftritt absolviert. Im Auftrag des deutschen Modedesigners Philipp Plein (46) ging es am vergangenen Freitag für den Sohn von Verona Pooth (55) bei der Mailänder Fashion Week auf den Laufsteg. "Was für ein verrücktes Wochenende", schreibt der 20-Jährige bei Instagram zu einem Foto, auf dem sein Laufstegdebüt in einem dunkelblauen Anzug und blauer Sonnenbrille festgehalten wurde. Der Blick fällt dabei besonders auf Diegos Haare: Das 1,93 Meter große Nachwuchsmodel hat sie von dunkelbraun zu blond gefärbt.