1 Ein Teil der Reds-Südmeistermannschaft: Ann-Kathrin Stepniak. Foto: Iris Drobny

Die Stuttgarter Softballerinnen haben sich für die Play-offs um die deutsche Meisterschaft qualifiziert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwei Spiele müssen die Damen der Stuttgart Reds in der regulären Saison der Softball-Bundesliga noch absolvieren, die Meisterschaft in der Staffel Süd ist ihnen jedoch schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Gegen die ärgsten Konkurrenten, die Mannheim Tornados, verschaffte sich das Team von Trainer Chris Manske einen Vorsprung von vier Siegen. Die Badenerinnen können zwar noch gleichziehen, sind im direkten Vergleich aber schlechter. Die ersten beiden Aufeinandertreffen im April gewannen die Stuttgarterinnen, beim Doppel-Heimspieltag am vergangenen Samstag kam ein weiterer Sieg hinzu. In der zweiten Partie bezwangen sie die Gegnerinnen mit 4:2, nachdem zuvor die Gäste aus Mannheim die erste Begegnung des Tages mit 3:0 für sich entschieden. „Die Spielerinnen haben noch eine spontane Party gefeiert“, erzählt Manske.