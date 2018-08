Sky, Eurosport, DAZN oder Free TV Bundesliga im TV – wer zeigt die Spiele des VfB?

Von ala 14. August 2018 - 12:02 Uhr

Es dauert nicht mehr lange, dann geht die Bundesliga wieder los und damit stellen sich viele Fans die Frage: Wo kann ich die Spiele live im TV verfolgen? In dieser Saison gibt es wieder einige Änderungen.





Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am kommenden Wochenende (18. August) mit dem DFB-Pokalspiel gegen Hansa Rostock ihr erstes Pflichtspiel der Saison bestreitet und eine Woche später gegen Mainz in die Bundesliga startet, wird bei vielen Fans die Frage aufkommen: Wo kann ich den VfB live im Fernsehen verfolgen?

Nachdem vergangene Saison Eurosport mit ihrem Online-Player in das Bundesligageschäft eingestiegen ist, müssen sich die Fußball-Fans auch in der kommenden Saison auf einen neuen Anbieter einlassen. Wer von Bundesliga bis Champions League das Fußball-Komplett-Paket möchte, muss flexibel sein und tiefer in die Tasche greifen.

Bundesliga gibt es bei Sky – mit einigen Ausnahmen

Denn neben dem Eurosport-Player (4,99 Euro/ Monat) wird ab kommender Saison die Champions League zusätzlich vom Streaming-Dienst DAZN übertragen (9,99 Euro/Monat), der sich die Rechte mit Sky geteilt hat.

Die Bundesliga gibt es weiterhin bei Sky – außer die Partien am Freitag und die fünf Montagsspiele, die es ausschließlich mit dem Eurosport-Player live zu sehen gibt. Für VfB-Fans ist das am 21. September der Fall, wenn der VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf spielt.