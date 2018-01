Skurriler Streit in Murr im Kreis Ludwigsburg Falschparker werden die Reifen gelüftet

Von bin 11. Januar 2018 - 13:21 Uhr

Weil er sich über einen Falschparker ärgert, lässt ein Rentner die Luft aus den Reifen. Foto: dpa

Ein 82-Jähriger Mann ärgert sich so sehr über einen Falschparker, dass er zu drastischen Maßnahmen greift und die Luft aus den Reifen lässt. Bei der Polizei erzählt er davon zunächst nichts.

Murr - Wildes Parken sorgt immer wieder für Ärger. Doch in Murr (Kreis Ludwigsburg) ist der Ärger bei einem älteren Anwohner so übergekocht, dass er Hand an das fragliche Auto gelegt hat. Weil er sich über das ständige Falschparken in seiner Straße aufregte, ließ der 82-jährige Anwohner am Mittwochvormittag kurzerhand die Luft aus den Reifen eines falsch geparkten Autos und verständigte anschließend selbst die Polizei, die den Parkverstoß ahnden sollte. Als die Beamten vor Ort waren, stauten sie nicht schlecht – und konnten sich die platten Reifen des Opels nicht erklären.

Anzeige wegen Nötigung

Sie fragten genauer nach – und schließlich gab der 82-jährige zu, die Ventile des Autos gezogen zu haben, damit der Fahrer nicht mehr den Ort der Tat verlassen konnte. Für den Geschädigten nahm die Sache allerdings noch ein gutes Ende: Ein Reifenhändler erklärte sich schließlich bereit die Reifen wieder aufzufüllen, weshalb dem Autobesitzer vermutlich kein finanzieller Schaden entstand.

Die eigenmächtige Aktion des Rentners hatte Folgen – aber nicht so, wie er sich das vielleicht gewünscht hatte. Während auf den Falschparker nun lediglich ein niedriges Bußgeld zukommt, muss sich der 82-jährige Anwohner jetzt sogar wegen des Verdachts einer Nötigung verantworten. Hätte er mal die Finger vom fremden Auto gelassen ...