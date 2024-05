Skurriler Diebstahl in Rutesheim

1 Wer hat die Ortsschilder geklaut? Die Polizei sucht nach den Tätern. Foto: IMAGO/Guido Schiefer

Unbekannte Diebe haben alle drei Ortsschilder des Rutesheimer Teilorts Perouse abmontiert und entwendet. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.











Link kopiert



Diese Langfinger hatten es auf eine besondere Beute abgesehen: Der Polizei bislang unbekannte Täter haben alle drei Ortsschilder des Rutesheimer Ortsteil Perouse demontiert und entwendet. Die genaue Tatzeit und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind laut Polizei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise hat, kann sich unter der Telefonnummer: 0 71 52 / 99 91 00 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten in Rutesheim melden.