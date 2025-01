1 Warm einpacken, denn auch in den Skihallen Deutschlands herrschen winterliche Bedingungen. Foto: Shutterstock/Pavel L Photo an Video

Welches Skigebiet in Deutschland ist schon absolut schneesicher? Wer dennoch das ganze Jahr über in Deutschland Skifahren und Snowboarden möchte, sollte die Bretter in den deutschen Skihallen anschnallen.











Die meisten der sechs Skihallen in Deutschland liegen im Norden und Westen der Republik in den schneearmen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Eine Ausnahme bildet lediglich die Langlauf-Skihalle in Oberhof in Thüringen, die trotz ausreichend Schnee im Winter für Trainingszwecke das ganze Jahr über konzipiert wurde.