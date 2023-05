Skaterbahn in Radolfzell

1 Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 33-Jährigen tun, er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Tödlicher Unfall in Radolfzell: Ein 33-jähriger Mountainbiker ist beim Versuch, über eine Rampe zu springen mit dem Kopf auf den Boden gestürzt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.









Am frühen Dienstagmorgen hat es auf einer Radolfzeller Skaterbahn einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein Radfahrer tödlich verletzt wurde. Der 33-Jährige sei mitten in der Nacht dort unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Konstanz mit. Beim Versuch, über eine Rampe zu springen, sei er mit dem Kopf auf den Boden gestürzt und habe sich schwer verletzt.