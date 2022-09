5 Wie hoch der Sachschaden in der Filiale ist, ist noch nicht bekannt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

In Sindelfingen haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Laut Polizei wurde kein Geld gestohlen, im Laufe des Tages soll es mehr Informationen geben.















Link kopiert

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr einen Geldautomaten einer Bankfiliale in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Hans-Thoma-Platz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) gesprengt.

Der Bankautomat, der sich in einem Vorraum der Kreissparkassen-Filiale befindet, wurde dabei teilweise zerstört. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde kein Geld entwendet. Über das Ausmaß der Beschädigungen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit laut Polizei noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Weitere Informationen folgen im Laufe des Freitags.