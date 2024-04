7 Bei dem Unfall wurden die Golf-Fahrerin und der Porsche-Fahrer schwer verletzt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Eine 62-Jährige ist am Dienstagabend mit ihrem Golf nahe Sindelfingen unterwegs und missachtet dabei offenbar ein Rotlicht – mit fatalen Folgen.











Eine 62 Jahre alte Golf-Fahrerin und ein 63-jähriger Porsche-Fahrer sind am Dienstagabend bei einem heftigen Unfall in der Magstadter Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 96.000 Euro.