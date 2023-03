8 Das SEK war vor Ort und nahm den Täter bald fest. Foto: SDMG/Dettenemyer

Am Montagnachmittag gab es einen größeren Einsatz in der Weiherstraße in Sindelfingen. Vor Ort gab es eine „Bedrohungslage“.









Im Bereich der Weiherstraße in Sindelfingen kam es am frühen Montagnachmittag ab etwa 14.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. In der Sozialunterkunft nahe des OBI-Markts gab es „eine Bedrohungslage“, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Daher wurden auch Straßensperren in der Mahdentalstraße und der Schwertstraße eingerichtet. Zudem wurde der Burger King evakuiert.

„Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung“, betonte die Polizei von Beginn an. „Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den abgesperrten Bereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.“

Gegen 15.45 Uhr war der Spuk bereits vorbei. Einsatzkräfte des SEK hatten den Täter festgenommen. Es gab nach ersten Informationen keine Verletzten.