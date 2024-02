Am Montagabend haben zwei junge Männer in Sindelfingen (Kreis Böblingen) vergeblich versucht, mit einem gestohlenen Auto eine Spritztour zu machen.

Die beiden unbekannten Täter waren laut Polizeibericht um 19.30 Uhr in der Arthur-Gruber-Straße aufgefallen. Ein Anwohner hatte zunächst ein Quietschen auf der Straße gehört und daraufhin aus dem Fenster geschaut.

Die Täter hatten das Auto in der Mahdentalstraße geklaut

Er beobachtete zwei junge Männer, die in einem VW Passat saßen und versuchten, an der benachbarten Ampelkreuzung in Richtung Krankenhaus zu fahren. Vermutlich aus Mangel an Fahrpraxis gelang es dem Fahrer jedoch nicht, das Auto in Bewegung zu setzen. Hierauf stiegen die beiden Unbekannten aus dem Auto und rannten davon.

Die Polizei hat bei ihren Ermittlungen herausgefunden, dass der weiße VW Passat mit Böblinger Kennzeichen zuvor in der Mahdentalstraße gestohlen worden war. Dort hatte der außer Betrieb gesetzte und somit nicht zugelassene Wagen in einer Hofeinfahrt gestanden.

Zeugen, die den Diebstahl des Autos oder die Täter auf ihrer Fahrt beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 03 1/69 70 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen zu wenden.