Sindelfingen Entenrettung auf dem Klostersee

Von rmu 25. März 2018 - 17:30 Uhr

Nach einer Kollision mit einem fahrenden Auto drehte eine Ente mit einem gebrochenen Flügel auf dem Klostersee in Sindelfingen ihre Runden. Die Feuerwehr rückte zur Rettung mit einem Boot an.





Böblingen - Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist am Sonntagmittag zur Rettung einer verletzten Ente ausgerückt.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Passantin um 11.30 Uhr beobachtet, wie eine Ente im Flug mit einem fahrenden Auto kollidiert war. Dann rettete sich das verletzte Tier auf den Klostersee.

Die Polizei alarmierte die Feuerwehr, die mit einem Boot auf den See hinausfuhr, um das Tier einzufangen. Dies gelang schließlich mit Hilfe eines Keschers. Mit dem Tier an Bord kehrten die Kameraden zum Ufer zurück, wo bereits ein Mitarbeiter des hiesigen Tierschutzvereins wartete und es in Empfang nahm.

Wie sich später herausstellte, hatte das Tier einen gebrochenen Flügel. Es befindet sich nun in der Obhut eines Tierarztes.