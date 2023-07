1 Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Britta Peders/Britta Pedersen

An einer Anlage in der Fertigungshalle eines Betriebes in Simmersfeld (Landkreis Calw) bricht am frühen Montagmorgen ein Feuer aus. Das breitet sich auf die gesamte Halle aus. Der Schaden ist hoch, die Löscharbeiten dauern an.









Ein Feuer in einer Fertigungshalle eines Betriebs in Simmersfeld (Landkreis Calw) hat am frühen Montagmorgen einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Ein Mensch ist mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte.