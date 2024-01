8 Durch die Handlage gestalteten sich die Löscharbeiten eines Dachstuhlbrandes schwierig. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In der Silvesternacht hat es in Stuttgart mehrere Brände gegeben. Unter anderem wurde eine Kindertagesstätte beschädigt. Auch ein Dachstuhlbrand bereitete den Einsatzkräften der Feuerwehr viel Arbeit.











Bei einem Brand in Stuttgart ist in der Silvesternacht eine Kindertagesstätte beschädigt worden. Sie sei dadurch nicht mehr nutzbar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. In einem angrenzenden Unterstand brannten demnach mehrere Mülltonnen.