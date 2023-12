1 So sieht Silvester auf Madeira aus. Foto: jmanuelg/Shutterstock.com

"The same procedure as every year", heißt es bei "Dinner for One". Wer mal Lust auf was anderes hat an Silvester, sollte einen Trip zu diesen Orten in Erwägung ziehen.











Link kopiert



Wer an Silvester neue Landschaften und Leute sehen möchte, sollte in die Ferne schweifen. Hier finden Menschen mit Fernweh die besten Tipps für ein Abenteuer außerhalb der eigenen vier Wände - von Portugal bis Schottland, an diesen Orten lässt es sich besonders schön feiern: