Großer Andrang auf der Silvesterparty im SI-Centrum in Stuttgart. Mehrere hundert Gäste feierten dort ins neue Jahr. Wir haben die Bilder von den Feierlichkeiten.

Stuttgart - Das größte Silvester-Event in Stuttgart hat am Dienstagabend wie in den Jahren zuvor wieder im SI-Centrum in Möhringen stattgefunden. Allein im Hotel Dormero feierten mehrere hundert Gäste ins neue Jahr.

Doch nicht nur im Dormero war bei Büffets und Musik für gute Unterhaltung im SI-Centrum gesorgt. Auch in der Spielbank und auf mehreren Floors im Backstage, im CBC, im CinemaxX und in der Phantombar war bis in die frühen Morgenstunden Party angesagt. Die Tickets für Party mit Büffet mit reservierten Sitzplätzen waren bereits frühzeitig restlos ausgebucht.

