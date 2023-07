1 Ist nach seiner Kreuzbandverletzung zurück im Trikot des VfB Stuttgart: Silas Katompa Mvumpa Foto: Baumann

Nach dem Wirbel um seine Identität will der Profi des VfB Stuttgart seine Vergangenheit endgültig hinter sich lassen – mit allen Chancen und Risiken.









Stuttgart - Die Profis des VfB Stuttgart haben sich in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Große Fernreisen sind in diesem Jahr coronabedingt nicht drin, außerdem fällt die Winterpause kurz aus. Schon am 30. Dezember geht es auf den Trainingsplätzen in Bad Cannstatt weiter.