Eröffnung in Stuttgart Neuer Supermarkt ermöglicht Einkaufen rund um die Uhr

Die Supermarktkette Real und das Stuttgarter Start Up Smark eröffnen am Mittwoch, 28. August, am Rosenbergplatz im Westen einen automatisierten Supermarkt. Emmas Enkel ist eine digitale Einkaufsstation für Lebensmittel.