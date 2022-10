1 Der junge Skateboarder starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: imago images/Cavan Images

Nach dem tragischen Tod eines siebenjährigen Skateboardfahrers in Pforzheim prüft die Stadt die Unfallstelle. Der Junge war am Mittwoch auf die Straße geraten und mit einem Auto zusammengeprallt.















Am Mittwoch war ein siebenjähriger Junge in Pforzheim mit seinem Skateboard auf die Straße geraten und mit einem Auto zusammengeprallt. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Nach dem tragischen Tod nimmt die Stadt Pforzheim die Unfallstelle genau unter Lupe. Ein Sprecher sagte am Freitag, so schrecklich und bedauerlich der Unfall sei, schätze man das dortige Wohngebiet als genauso sicher ein wie auch andere vergleichbare Wohngebiete. „Auch der Spielplatz ist von der Straße abgesetzt. Nichtsdestotrotz schauen sich alle beteiligten Fachbereiche die Situation vor Ort nochmals unter dem Blickwinkel an, ob etwas verbessert werden kann.“

Zuvor hatte der SWR darüber berichtet, dass Anwohner behaupten, die Stadt habe den Gehweg zur angrenzenden Straße nicht ausreichend abgesichert.