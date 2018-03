Sieben Streaming-Tipps für März Was läuft im März bei Netflix, Amazon und Co.?

Von Gunther Reinhardt 28. Februar 2018 - 17:15 Uhr

Ein Auftragskiller mit Burnout legt sich mit lauter Bestsellern an – „Barry“, „Jessica Jones“, „Billions“, „Auslöschung“, „The Defiant Ones“, The Looming Tower“, „The Terror“: Was Sie im März bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten.





Stuttgart - Abseits des Programms der traditionellen TV-Sender tummeln sich oft die interessanteren Fernsehstoffe. Streamingdienste wie Amazon und Netflix und Bezahlsender wie Sky haben eine kaum übersehbare Menge an hochwertigen TV-Serien und TV-Filmen im Angebot. Wir stellen die sieben interessantesten Neuerscheinung im März vor.

Barry

Barry hasst seinen Job. Die Bezahlung ist mies, die Arbeitsbedingungen sind inaktzeptabel und die Kunden stets unzufrieden. Barry ist Auftragskiller, steht vor dem Burnout und will stattdessen Schauspieler zu werden. Bill Hader ist zugleich Produzent und Hauptdarsteller in dieser schwarzhumorigen Comedyserie des Sender HBO.

ab 26. März, Sky

Auslöschung

Der Sci-Fi-Thriller von Alex Garland („Ex Machina“) handelt von einer Expedition in eine Welt voller mutiertem Leben. „Auslöschung“ ist eine Bestseller-Verfilmung, die Stars wie Natalie Portman, Oscar Isaac oder Jennifer Jason Leigh zu bieten hat. Doch die Produzenten fanden, der Film sei zu kompliziert fürs Kino. Garland ging deshalb zu Netflix.

ab 12. März, Netflix

Jessica Jones

Bei den Defenders, diesem New Yorker Marvel-Serienhelden-Club, hat sich zwischen Daredevil, Iron Fist und Luke Cage Jessica Jones (Krysten Ritter) als die spannendste Figur durchgesetzt: Die sarkastisch-grimmige Privatdetektivin mit einem Faible für Hochprozentiges und Lederjacken wird in der zweiten Staffel von ihrer Vergangenheit eingeholt.

ab 8. März, Netflix

The Defiant Ones

Die beiden US-Produzenten Jimmy Iovine und Dr. Dre prägen seit einigen Jahrzehnten die schwarze und weiße Popmusik. Sie waren die Männer hinter den stilprägenden Alben von Patti Smith, Bruce Springsteen und U2, von Snoop Dogg, Eminem oder Kendrick Lamar. Die Grammy-prämierte Musik-Doku-Serie „The Defiant Ones“ stellt sie vor.

ab 23. März, Netflix

The Terror

Dan Simmons Bestselleroman „Terror“ erzählt davon, wie Sir John Franklin Mitte des 19. Jahrhundert mit zwei Schiffen die Nordwestpassage finden will. Im ewigen Eis beginnt für die Mannschaft ein Kampf ums Überleben. In der Serienfassung spielen Ciarán Hinds und Tobias Menzies die Hauptfiguren, die immerhin durch ihre Rollen in „Game of Thrones“ schon einiges gewöhnt sind.

ab 27. März, Amazon

Billions

In den ersten beiden Staffeln war der Finanzthriller „Billions“ vor allem als Duell zwei grandioser Darsteller inszeniert: Paul Giamatti als Staatsanwalt Chuck Rhoades und Damien Lewis als Hedgefonds-Manager Bobby Axelrod. In der dritten Staffel kommt ein drittes Schauspieler-Schwergewicht und soll die Dramaturgie durcheinanderbringen. Der Oscar-Preisträger John Malkovich spielt den russischen Milliardär Grigor Andolov.

ab 26. März, Sky

The Looming Tower

Und noch eine Bestseller-Verfilmung: Die Mini-Serie „The Looming Tower“ basiert auf dem Sachbuch „Der Tod wird euch finden – Al-Qaida und der Weg zum 11. September“ des US-Journalisten Lawrence Wright von 2007. In diesem analysiert er, wie das FBI und die CIA im Vorfeld der Anschläge auf das World Trade Center versagt haben. In der Serienadaption spielt Jeff Daniels den Chef der New Yorker Anti-Terror-Behörde des FBI.

ab 9. März, Amazon